Policial é preso na Alemanha acusado de elo com máfia italiana - Sargento detido em operação contra o crime organizado é suspeito de apoiar esquema da 'Ndrangheta de fraude e extorsão no setor gastronômico. Falsos empresários roubavam alimentos e revendiam a restaurantes.Um sargento da polícia alemã foi preso junto com outras 28 pessoas no âmbito de uma operação contra a máfia italiana 'Ndrangheta, deflagrada nesta terça-feira (01/04) na Itália e em quatro estados alemães.

Considerada a mais poderosa máfia em atividade, a 'Ndrangheta é acusada de chefiar um esquema de fraude e extorsão no setor gastronômico.

Segundo as autoridades alemãs, o policial, um agente de 46 anos da força estadual de Baden-Württemberg , é suspeito de ter repassado informações sigilosas aos criminosos.