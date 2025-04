Putin convoca recorde de recrutas para o exército russo - Em meio à pressão dos EUA por cessar-fogo com a Ucrânia, Rússia quer alistar 160 mil homens com idade entre 18 e 30 anos nas Forças Armadas até julho. É a maior mobilização no país desde 2011.O líder russo Vladimir Putin fez a maior convocação para alistamento militar no país dos últimos anos, destinada a 160 mil homens com idade entre 18 e 30 anos. As chamadas aos quartéis serão feitas de 1º de abril a 15 de julho, segundo decreto publicado nesta segunda-feira (31/03).

A chamada é a maior desde 2011, quando 200 mil homens foram convocados, e vem apesar da pressão dos Estados Unidos por um cessar-fogo na Ucrânia. Putin também aumentou a idade limite para o alistamento, que antes era de 27 anos.

O presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusa o líder russo de arrastar deliberadamente as negociações de paz para ganhar tempo e tomar mais território de Kiev.