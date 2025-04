Como o Brasil quer se defender do "tarifaço" de Trump

O desequilíbrio é um dos principais objetos de insatisfações dos EUA. Washington contesta, em particular, as barreiras comerciais que o Brasil adota sobre produtos como etanol, vinhos, itens de telecomunicação e produções audiovisuais. Pela lógica da reciprocidade, a tendência é de que esses setores sejam os alvos prioritários.

As reclamações foram descritas em um longo relatório divulgado na segunda-feira (31/03) pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês), a agência que coordena as estratégias do país para o comércio exterior.

No documento, o órgão afirma que o Brasil impõe "tarifas relativamente altas" a uma ampla gama de setores, entre eles o automotivo, o químico e o siderúrgico. Os exportadores americanos enfrentam uma série de incertezas porque o governo frequentemente altera as regras tarifárias, de acordo com a análise.

"A falta de previsibilidade em relação às taxas das tarifas dificulta que os exportadores dos EUA prevejam os custos de fazer negócios no Brasil", ressalta o texto.

O USTR também se queixa do tratamento em relação ao etanol, do qual os dois países são os maiores produtores globais. No ano passado, a tarifa sobre o combustível foi elevada para 18%, de acordo com o parecer. O escritório diz continuar trabalhando para reduzir essas alíquotas.

Em relação às barreiras não tarifárias, a agência destaca que o Brasil restringe a entrada de produtos remanufaturados como equipamentos de terraplenagem, peças automotivas e equipamentos médicos.