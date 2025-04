Israel amplia ofensiva em Gaza para tomar "grandes áreas"

Alemanha nega participação em "emigração voluntária"

O Ministério do Exterior em Berlim desmentiu nesta quarta-feira que o país esteja participando de um esquema de "partida voluntária" de palestinos de Gaza para países terceiros.

Antes, o Ministério do Interior israelense declarara que centenas de residentes teriam voado do sul de Israel para a cidade de Leipzig, acompanhados de diplomatas da Alemanha. Nesse contexto, o ministro do Interior, Moshe Arbel, visitara o Aeroporto Ramon, "com o fim de examinar o processo de partida voluntária de habitantes de Gaza para um país terceiro".

"Isso é falso", reagiu a pasta alemã de Relações Exteriores na plataforma X: na realidade, ela teria colaborado com as autoridades israelenses para possibilitar o retorno de Gaza de 19 cidadãos alemães e seus familiares próximos, no que descreveu como uma "evacuação de rotina em tempos de guerra".

"Desde o começo da guerra em Gaza, o governo alemão tem repetida e intensamente defendido a partida e segurança de seus cidadãos", frisou o Ministério do Exterior da Alemanha.

av/cn (AFP,AP)