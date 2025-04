Novas regras para obtenção da cidadania italiana frustram descendentes no Brasil - Governo italiano afirma que decreto que endureceu regras pretende coibir abusos de indústria milionária. Mas também estão em jogo memórias afetivas e reconhecimento histórico, especialmente entre colonos.A gaúcha Geniana Finatto cresceu comendo polenta, tomando vinho caseiro e cantando músicas em talian, o dialeto de base vêneta nascido e cultivado entre colonos italianos no Sul do Brasil. Bisneta e tataraneta de emigrados a São Domingos do Sul, onde a prefeitura estima que 65% dos quase 3 mil habitantes sejam de origem italiana, ela sempre se sentiu brasileira em primeiro lugar — e italiana, em segundo.

Mas, na sexta-feira (28/03), ela viu parte da sua identidade colocada em xeque. Nesse dia, o governo da Itália publicou um decreto que restringe a obtenção da cidadania por direito de sangue, conhecido como "jus sanguinis", a filhos e netos de quem nasceu no solo da Itália.

As regras anteriores não impunham limite de gerações, contemplando descendentes dos primórdios da imigração italiana ao Brasil, que completou 150 anos em 2024. Qualquer pessoa que pudesse provar que teve um ancestral italiano vivo após 17 de março de 1861, quando se formou o Reino da Itália, estava apto a solicitar a cidadania.