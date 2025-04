Poeta, libertino, vigarista, filósofo: Casanova faz 300 anos

Ao retornar a Veneza em 1774, após 17 anos de exílio, está fisicamente exausto: sua cidade natal, antes palco de orgias mirabolantes, não o entusiasma mais. Em 1785, solitário e amargo, é contratado como bibliotecário do conde Waldstein, no Castelo de Duchcov, na Boêmia (hoje República Tcheca).

Cinco anos mais tarde, Giacomo Girolamo começa a redigir suas memórias: trabalhando até nove horas por dia no manuscrito, produz 3.700 páginas, antes de morrer, em 4 de junho de 1798, das sequelas da sífilis e de uma afecção da bexiga. E cai no esquecimento.

Sua História da minha vida é mantida a sete chaves até o século 20: censores não admitem as liberais descrições das aventuras sexuais – embora o livro seja vendido por baixo do balcão. Ao ser finalmente publicado, entre 1960 e 1962, esse inigualável vislumbre da vida e da sociedade do século 18 o torna imortal, sendo traduzido em mais de 20 idiomas. O manuscrito original é o mais caro de que se tem notícia: em 2010, o Estado francês o adquiriu por 7 milhões de euros.

Desde Casanova (1918), de Alfréd Deésy, até Il ritorno di Casanova (2023), de Gabriele Salvatores, sua vida de excessos tem sido tema constante no cinema, com destaque para o Casanova de Fellini, de 1975. Não se sabe onde o polímata e libertino italiano foi sepultado, porém seu lema de vida permaneceu: "Amei as mulheres até a loucura. Mas sempre amei a minha liberdade ainda mais."

Autor: Suzanne Cords