Por que Netanyahu não deve ser preso na Hungria apesar de mandado de prisão do TPI

Israel não faz parte do TPI e sustenta que o tribunal não tem direito de processar seus cidadãos. Já os territórios palestinos foram admitidos no tribunal em 2015, e o procurador do TPI, Karim Khan, acredita que isso lhe deu jurisdição para solicitar o mandado de prisão contra Netanyahu em maio de 2024.

As evidências reunidas pelo TPI contra Netanyahu se referem ao seu suposto envolvimento no uso da fome como método de guerra, assassinato, perseguição e outros atos desumanos cometidos durante a guerra em Gaza.

Muitos líderes nacionais já alegaram imunidade diplomática ao viajar, apesar de mandados de prisão emitidos por tribunais internacionais. Especialistas jurídicos continuam debatendo se a imunidade de chefes de Estado prevalece sobre as acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Em janeiro, a Polônia afirmou que permitiria a visita de Netanyahu a memoriais do Holocausto, apesar do mandado do TPI, e, no início de março, o novo chanceler alemão, Friedrich Merz, convidou o líder israelense para visitar Berlim.

O mandado de prisão contra o líder israelense abriu um dilema para o governo alemão, que é historicamente um dos principais apoiadores da jurisdição internacional do TPI. Uma visita de Netanyahu romperia com a tradição alemã de endossar as decisões da corte. Ao mesmo tempo, Berlim se vê sob uma responsabilidade histórica com Israel, um de seus maiores aliados.

Chance mínima de prisão

Especialistas acreditam que Netanyahu não está totalmente livre do risco de ser preso ao visitar um país membro do TPI. "Você nunca sabe o que um determinado juiz em uma determinada cidade pode fazer", disse Holvoet.