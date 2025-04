Subsidiária do Deutsche Bank multada em € 25 mi por greenwashing - Gestora de ativos DWS foi multada em 25 milhões de euros por fazer propaganda enganosa de investimentos supostamente "sustentáveis". Penalidade semelhante já havia sido imposta em 2023 nos EUA.A DWS, gestora de ativos pertencente ao Deutsche Bank, foi multada nesta quarta-feira (02/04) em 25 milhões de euros (R$ 154,7 milhões) pela promotoria de Frankfurt, na Alemanha, por fazer propaganda enganosa de investimentos supostamente "sustentáveis".

A penalidade foi saudada por ativistas como sendo uma das maiores já impostas no planeta a uma empresa acusada de "greenwashing".

O caso veio à tona em 2021 com a denúncia de uma alta executiva da DWS, que acusou a gestora de promover fundos como sendo mais ambientalmente sustentáveis do que eles de fato eram. Por causa disso, autoridades fizeram diversas operações de busca nos escritórios da subsidiária do banco alemão. Pressionado, o CEO da DWS acabou renunciando em 2022.