Temendo ataques, Alemanha quer equipar eólicas com radar - País quer aumentar vigilância sobre navios e drones inimigos na costa marítima. Agressão russa à Ucrânia faz Europa temer pela própria segurança, em meio a suspeitas crescentes de sabotagem.Num esforço para aumentar a vigilância sobre navios e drones inimigos na costa marítima do norte da Alemanha, o governo federal do país pediu a operadores de parques eólicos offshore que instalem radares.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (02/04) pela Agência Federal para Navegação e Hidrografia (BSH), segundo a agência de notícias Reuters. A informação também foi noticiada no dia anterior pelo tabloide alemão Bild, que afirma que o governo federal mudou as diretrizes para a operação de parques eólicos offshore, obrigando as empresas a verificar a viabilidade de instalação de estações de radar nessas estruturas.

Os padrões para 2025, publicados pela BSH no final de janeiro, exigem que os operadores de parques eólicos instalem sistemas de radar de última geração em estruturas adequadas e forneçam os dados coletados às autoridades.