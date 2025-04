Trump anuncia "tarifas recíprocas" de 10% a 49% sobre importações

Economistas alertam para risco de recessão

A série de penalidades comerciais impostas por Trump tem abalado os mercados financeiros e as empresas que dependem de acordos comerciais em vigor desde meados do século passado. Desde fevereiro, ações na bolsa americana perderam quase 5 trilhões de dólares em valor.

Assessores da Casa Branca afirmam que as tarifas trarão de volta aos Estados Unidos capacidades industriais estrategicamente vitais.

Economistas independentes, porém, alertam que as medidas podem desacelerar a economia global, aumentar o risco de recessão e elevar em milhares de dólares o custo de vida dos americanos, já que os custos mais elevados tendem a ser repassados ao consumidor.

As preocupações com as tarifas já desaceleraram a atividade industrial em todo o mundo, ao mesmo tempo que impulsionaram as vendas de automóveis e outros produtos importados, à medida que consumidores correm para comprar antes do aumento de preços.

ra (Reuters, dpa, ots)