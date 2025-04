Val Kilmer, que interpretou Batman e Jim Morrison, morre aos 65 anos

O carismático ator com ares de astro do rock interpretou papéis de roqueiro em diversas ocasiões no início de sua carreira. Seu papel como Jim Morrison, ícone da sensualidade psicodélica, em The Doors (1991), do diretor Oliver Stone, foi memorável, e também chegou a assumir a pele de um Elvis conselheiro imaginado pelo protagonista anti-herói do filme, interpretado por Christian Slater, em Amor à Queima Roupa (1993), uma violenta história de aventura sobre drogas escrita por Quentin Tarantino e dirigida por Tony Scott.

Longa carreira

A carreira cinematográfica de Val Kilmer atingiu o apogeu nos anos 1990. Ele estrelou ainda Coração de Trovão (1992) ao lado de Sam Shepard, interpretando um agente do FBI, enquanto em O Santo (1997), foi um ladrão estiloso e astuto que brinca de gato e rato com a máfia russa.

Outro papel de destaque foi o pistoleiro urbano e perdulário Doc Holliday em Tombstone (1993), um faroeste sangrento, ao lado de Kurt Russell, Sam Elliott e Bill Paxton.

Talvez seu personagem mais famoso tenha sido o papel-título em Batman Eternamente (1995). Mas, àquela altura, outra faceta da carreira de Kilmer já havia se desenvolvido. Em sua filmografia também estão produções famosas como Fogo Contra Fogo (1995), A Sombra e a Escuridão (1996), Pollock (2000) e Alexandre (2004).

"O homem que Hollywood ama odiar"