Arqueólogos descobrem restos mortais de 150 legionários romanos em Viena - Ossadas são datadas de 1 d.C. Achado é considerado "extremamente raro" devido à prática de cremação na época. Esqueletos de militares do Império Romano possuíam lesões provocadas por espadas e lanças.Restos mortais de 150 legionários romanos foram descobertos em uma vala comum próxima à Viena, na Áustria, segundo informou o Museu de Viena nesta quarta-feira (02/04).

As obras de reforma de um campo de futebol na área residencial e industrial de Simmering revelaram a existência dos restos mortais em outubro de 2024. Arqueólogos do museu foram chamados para avaliar o material.

Após a análise de especialistas, foi confirmado que as ossadas datam do Império Romano do século 1.