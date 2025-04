Entenda a ofensiva de Trump contra universidades de ponta

Universidades encurraladas

O governo Trump mandou investigar cerca de 100 instituições de ensino superior por discriminação e antissemitismo. Algumas delas conseguiram recorrer na Justiça contra sanções mas, de forma geral, elas estão se curvando às pressões, já que não podem prescindir dos recursos federais. Segundo levantamento da Associated Press, essas universidades, juntas, receberam 33 bilhões de dólares (R$ 188,4 bilhões) entre 2022 e 2023, o que representa, em média, 13% de seus orçamentos.

O episódio mais recente aconteceu nesta semana com a Universidade de Princeton, que foi punida com a suspensão de bolsas de pesquisa no valor de 210 milhões de dólares (R$ 1,1 bilhão). A medida afeta dezenas de projetos que recebiam verbas federais vinculados ao Departamento de Energia, à Nasa (agência espacial americana) e ao Departamento de Defesa.

O reitor da instituição, Christopher Eisgruber, descreveu as ações de Trump como a maior ameaça às universidades americanas em décadas. "Estamos comprometidos em combater o antissemitismo e todas as formas de discriminação e cooperaremos com o governo nesse esforço. Princeton também defenderá vigorosamente a liberdade acadêmica e os direitos ao devido processo desta universidade", disse Eisgruber em comunicado.

Columbia, epicentro dos protestos estudantis pró-palestinos que se alastraram pelos Estados Unidos no ano passado, foi uma das primeiras afetadas pela atual ofensiva. No início de março, o governo determinou o corte de 400 milhões de dólares (R$ 2,3 bilhões) à universidade. A partir de então, a instituição anunciou reformas institucionais, como regras mais rígidas para protestos em seus campi e maior vigilância sobre departamentos de estudos do Oriente Médio.

No caso de Harvard, considerada a universidade com mais recursos do mundo, uma força-tarefa federal contra antissemitismo anunciou a revisão de 9 bilhões de dólares (R$ 51,4 bilhões) em contratos e subsídios federais ao acusar a instituição de não proteger seus estudantes judeus e de promover "ideologias divisórias através da livre pesquisa". Desse total, 255,6 milhões de dólares (R$ 1,5 bilhão) são relativos a contratos em vigor que foram suspensos, e o restante são compromissos de subsídios para os próximos anos.