Escolas e creches alemãs falham no combate ao anticiganismo - Entidades alertam para escalada do preconceito contra crianças e jovens das etnias sinti e roma em instituições de ensino alemãs à medida que a ultradireira ganha terreno no país.Um relatório publicado no fim de março mostra como instituições de ensino alemãs tratam com preconceito e segregam sistematicamente membros de etnias ciganas, sobretudo sinti e roma.

O documento, feito pelo Centro de Denúncia e Informação sobre Anticiganismo (MIA, da sigla em alemão), revela uma incidência "alarmante" de ataques verbais e físicos contra crianças, adolescentes, familiares e profissionais da educação dessas minorias, tanto alemães como migrantes e refugiados.

Os ataques vêm de colegas de classe, professores, diretores de creches e escolas, educadores, assistentes sociais e funcionários de órgãos públicos como conselhos tutelares.