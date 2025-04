Hungria anuncia retirada do TPI durante visita de Netanyahu ao país

Israel não é um membro signatário do Estatuto de Roma. As ordens foram emitidas após a Corte decidir que os territórios palestinos ocupados fazem parte de sua jurisdição.

Ofensiva contra o TPI

A recente mudança de foco do TPI, que até 2022 nunca havia indiciado um cidadão que não fosse africano, motivou uma ofensiva contra sua jurisdição. As sanções de Donald Trump, por exemplo, tinham como objetivo rebater os mandados de prisão contra aliados dos EUA, como Netanyahu.

Agora, a decisão da Hungria enfraquece ainda mais o colegiado, que já tem dificuldades de garantir a implementação de suas ordens. Outros países europeus como a Polônia e Alemanha já indicaram que dariam salvo-conduto para Netanyahu.

O mandado de prisão contra o líder israelense abriu um dilema para o governo alemão, que é historicamente um dos principais apoiadores da jurisdição internacional do TPI. Uma visita de Netanyahu romperia com a tradição alemã de endossar as decisões da corte. Ao mesmo tempo, Berlim se vê sob uma responsabilidade histórica com Israel, um de seus maiores aliados.

Em setembro passado, outro mandatário com mandado de prisão do TPI, o presidente russo Vladimir Putin, visitou a Mongólia, estado-membro do tribunal, que não aplicou sua prisão.