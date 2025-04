Mundo se prepara para guerra comercial após tarifas de Trump

O economista-chefe da consultoria britânica Capital Economics, Neil Shearing, também considerou as alíquotas mais altas que o esperado, particularmente para China e outros países asiáticos. Por outro lado, o Brasil está entre os "vencedores" por ter sido alvo apenas da tarifa mínima de 10%, na visão dele.

"Impacto mínimo na economia brasileira”

Antes parceiros indispensáveis, EUA e Brasil se tornaram concorrentes diretos no comércio global em setores como agricultura e energia, explica à DW o chefe da Moody's Analytics para América Latina, Jesse Rogers. O resultado é que os embarques brasileiros para a maior economia do mundo são relativamente limitados, em comparação com Europa e Ásia.

"As tarifas recíprocas terão impacto mínimo na economia brasileira, já que o país não importa muito dos EUA", resume Rogers.

O economista vê potencial impacto no setor de energia, uma vez que o Brasil é grande exportador de petróleo refinado. Mas o mercado americano pode ser facilmente substituído por praças asiáticas e do Oriente Médio, de acordo com ele. Os efeitos devem ser mais indiretos. "Se as tarifas desacelerarem as economias chinesa e global, o Brasil e a América do Sul sentirão o impacto", especula.De qualquer forma, o Congresso aprovou um projeto de lei que prevê mecanismos para reciprocidade comercial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou que o país pode recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC).

Autor: André Marinho