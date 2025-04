Pentágono investigará secretário de Trump por chat em app - Investigação avaliará se secretário de Defesa cumpriu regras para uso de aplicativo de mensagens comercial em assuntos oficiais. Caso ganhou destaque após vazamento de bate-papo entre autoridades sobre ataque no Iêmen.A agência responsável por supervisionar o Departamento de Defesa dos EUA investigará o uso do aplicativo de mensagens Signal pelo secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, para discutir ataques aéreos no Iêmen, de acordo com um memorando divulgado nesta quinta-feira (03/04).

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está envolvido em um escândalo devido ao vazamento acidental de um bate-papo entre altos funcionários sobre ataques aéreos contra os rebeldes houthis no Iêmen para impedi-los de atacar embarcações comerciais e militares no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.

A investigação avaliará "até que ponto o secretário de Defesa e outros funcionários do Departamento de Defesa cumpriram as políticas e os procedimentos para uso de um aplicativo de mensagens comercial para assuntos oficiais", de acordo com o memorando do inspetor geral interino do Pentágono, Steven Stebbins.