Políticos alemães criticam tarifaço de Trump

Os fabricantes alemães produziram 844 mil veículos em solo americano em 2024, metade dos quais foram exportados para o resto do mundo, de modo que agora podem ser afetados por contra-tarifas de outros países que reagem com uma escalada em uma dinâmica de guerra comercial.

"Há marcas alemãs que produzem muito nos Estados Unidos, como a BMW, que exporta dos Estados Unidos para a Europa, outras não, como a Porsche, que são mais caras e agora a questão para essa empresa é se os clientes estão dispostos a pagar por um carro mais caro", disse à agência EFE o economista da IW, Hubertus Bardt.

Reação sem escalada?

Na quinta-feira, a indústria química também se mostrou preocupada com as tarifas e com as contramedidas, porque, de acordo com Wolfgang Grosse Entrup, da Associação da Indústria Química da Alemanha, "os Estados Unidos são um parceiro central para a Alemanha", de modo que "uma escalada só aumentaria os danos".

Fuest, do Ifo, disse que a resposta europeia deve se basear em uma atitude que "defenda" os interesses da Europa e "leve Trump a se distanciar de suas medidas tarifárias".

Mas "sem escalar", o que significa "apresentar contramedidas que podem ser dolorosas, focadas em empresas que poderiam pressionar Trump", concluiu.