Redução da pobreza: O que Lula pode aprender com o marketing de Milei - Lula teve sucesso na redução da pobreza no Brasil e ganhou elogios no mundo todo. No Brasil, porém, poucos parecem apreciar ou saber disso. Milei pode mostrar com vender esse fato politicamente para o público interno.A pobreza na Argentina caiu significativamente durante o governo de Javier Milei, depois de uma explosão registrada nos primeiros seis meses após ele ter assumido o poder. No primeiro semestre do ano passado, a taxa ficou em 52,9%. No segundo semestre, houve uma redução de 14,8 pontos percentuais, ficando em 38,1%, de acordo com Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) do país.

Milei comemora esses dados como um grande sucesso de sua política. "Dia ruim para os babuínos. A pobreza caiu fortemente", triunfou nas redes sociais.

Quando Milei assumiu o governo argentino, a taxa de pobreza era de 41,7%. A queda da inflação foi fundamental para a diminuição nesse índice. De fato, a pobreza hoje está menor do que a registrada durante quase todo o mandato de seu antecessor peronista Alberto Fernández e de sua vice Christina Kirchner.