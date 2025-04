Repressão militar dificulta acesso à ajuda humanitária em Mianmar - Diversos países tem enviado recursos, pessoal e itens básicos para as vítimas do terremoto que atingiu Mianmar. Mas conflito armado e uso político do auxílio internacional dificultam acesso pela população.A ajuda internacional tem chegado a Mianmar desde que um terremoto de magnitude 7,7 deixou um rastro de destruição no país empobrecido e assolado por conflitos. A guerra civil travada no país há quatro anos, porém, tem dificultado o acesso da população a itens essenciais.

O número de mortos do terremoto já passava de 3 mil nesta quinta-feira (03/04), de acordo com a televisão estatal de Mianmar. Outras 4,1 mil pessoas estão feridas. A escala total do desastre ainda não pode ser mensurada. As operações de busca e resgate seguem em andamento.

As agências de ajuda humanitária alertam para a necessidade urgente de água, alimentos, abrigo, suprimentos médicos, saneamento e outros serviços nas áreas atingidas pelo terremoto.