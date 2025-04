Rússia bane ONG criada por Elton John por apoio à causa LGBT

Combate ao HIV

Criada pelo cantor e compositor britânico Elton John em 1992, a EJAF financia programas de tratamento contra o HIV em vários países. Ela também defende a comunidade LGBTQ+, que tem enfrentado anos de perseguição na Rússia.

A ONG tem apoiado parceiros na Ucrânia há mais de 20 anos. Desde o início da guerra em 2022, ela forneceu mais de 4 milhões de dólares (R$ 22,5 milhões) em assistência no país.

Em dezembro, aproximadamente 1,2 milhão de pessoas na Rússia estavam vivendo com HIV, muitas delas no sistema prisional, de acordo com o epidemiologista russo Vadim Pokrovsky, que falou Moscou acusa fundação de participar de campanha ocidental para "difamar a Rússia"

O acesso ao tratamento é ruim, especialmente nas áreas rurais, e as autoridades têm feito pouco para combater o estigma associado ao vírus.

Desde o lançamento de sua ofensiva na Ucrânia em 2022, Moscou tem empreendido uma repressão sem precedentes contra os dissidentes, que os grupos de direitos humanos têm comparado à repressão em massa da era soviética.