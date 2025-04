Vacina reduz em 20% risco de demência em mulheres, diz estudo

Diante dos novos achados do estudo, Peter Berlit, da Sociedade Alemã de Neurologia, defende que as recomendações de vacinação sejam revistas: "O efeito da vacinação na prevenção ou no retardamento da demência é tão grande que isso vira um argumento a favor da imunização para além da proteção contra a herpes-zóster."

Na Alemanha, a vacinação também não é coberta pelo sistema público de saúde e só é recomendada amplamente a partir dos 60 anos. "Precisamos discutir se a vacinação não deveria ser recomendada para todas as pessoas a partir dos 50 anos, pelo menos para as mulheres", defende Berlit.

O neurobiólogo Korte, que também lidera o grupo de pesquisa sobre neuroinflamação e neurodegeneração no Centro Helmholtz de Pesquisa em Infecções, vai ainda mais longe: "Minha recomendação seria ampliar a vacinação. Todas as faixas etárias se beneficiam em relação à própria herpes-zóster. Poucas coisas são tão dolorosas quanto um caso grave da doença. Supõe-se que, quanto mais cedo alguém se vacinar, maior será a redução do risco de demência", argumenta.

Autor: Alexander Freund