Berlim tenta deportar ativistas pró-palestinos

A ativista e escritora Yasmeen Daher, por exemplo, disse em entrevista ao jornal alemão taz que muitos veículos teriam estigmatizado os manifestantes ao rotulá-los coletivamente como antissemitas.

A atuação das autoridades alemãs também é criticada por entidades como a Anistia Internacional (AI). A ONG de defesa de direitos humanos considera um exagero a proibição e criminalização do slogan "do rio ao mar" e do triângulo vermelho invertido, e argumenta que ambos são símbolos de solidariedade com o povo palestino que não estão associados diretamente ao Hamas.

O slogan "do rio ao mar" – alusão à faixa de terra que vai do Mediterrâneo ao rio Jordão, onde hoje estão localizados a Faixa de Gaza, Israel e a Cisjordânia – é percebido pelo establishment político da Alemanha como mensagem que sinalizaria a intenção de exterminar Israel. Decisões de tribunais do país, porém, já respaldaram outras interpretações do slogan, classificando-o como uma expressão pacífica de solidariedade e do desejo por direitos iguais para todos na região.

Frequentemente, as autoridades alemãs dizem agir para combater manifestações de antissemitismo voltadas especificamente contra Israel. Secretária do Interior de Berlim, a social-democrata Iris Spranger, por exemplo, cita o "risco de radicalização" de pequenos e violentos grupos de ativistas pró-palestinos.

FU Berlim fala em "ataque violento"

A Universidade Livre de Berlim (FU Berlim) afirma ter sido alvo de um "ataque violento" em 17 de outubro de 2024. "As pessoas agiram de forma extremamente brutal, atacaram fisicamente funcionários e os ameaçaram verbalmente", disse a instituição em um posicionamento público.