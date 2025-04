China reage a Trump e anuncia tarifas de 34% aos EUA

O governo chinês adicionou ainda 16 empresas americanas à lista de entidades sujeitas a controles de exportações, sob o argumento de que elas representam uma ameaça à segurança nacional e aos interesses da China.

Os chineses também formalizaram mais uma queixa no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as tarifas recíprocas. Além delas, Trump também taxou importações de aço, alumínio e veículos em 25% para todos os países.

Guerra Comercial

A troca de tarifas entre duas maiores economias do planeta aprofunda uma guerra comercial que deixa os mercados financeiros sob estresse. As bolsas da Ásia e da Europa tiveram mais uma sessão de fortes perdas, enquanto o dólar perdeu força globalmente.

A resposta chinesa é a primeira mais concreta entre as principais economias do mundo desde o anúncio do Trump na quarta-feira. O ministro da Economia da França, Eric Lombard, disse que a União Europeia não necessariamente usará tarifas retaliatórias, com o uso de instrumentos alternativos.

"A resposta pode ser muito forte, mas não devemos responder exatamente com as mesmas armas que os EUA usaram, pois, se o fizermos, isso também pode ter um efeito negativo na Europa", afirmou à rede de notícias BFMTV.