EUA: Justiça ordena retorno de homem deportado por "erro administrativo"

A juíza Paula Xinis, de um tribunal de Maryland, considerou que Abrego-Garcia tem direito ao "devido processo legal de acordo com a Constituição e os estatutos de imigração" dos EUA. Em sua opinião, a presença do salvadorenho na prisão "constitui um dano irreparável".

Os advogados do imigrante salvadorenho de 29 anos processaram o serviço americano de Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE) alegando que Abrego-Garcia estava protegido por uma ordem judicial e não deveria ser deportado para El Salvador, onde sua vida corre perigo.

Casa Branca reconhece erro

O ICE e a Casa Branca admitiram que ele foi deportado "devido a um erro administrativo", mas alegam que o homem não poderia mais retornar aos EUA pois agora está sob custódia do governo de El Salvador. Esta foi a primeira admissão formal de erro da administração de Trump desde que ampliou a investida pela deportação de imigrantes.

A família do salvadorenho e membros da organização de defesa dos imigrantes Casa se reuniram para alertar sobre o perigo que o salvadorenho corre em seu país de origem. Abrego-Garcia é casado com uma cidadã americana, o que lhe permite permanecer no país, é pai de um filho de cinco anos e tem dois enteados, todos nascidos nos EUA.

"Perdi meu companheiro, meus filhos perderam o pai, por causa dessa injusta separação familiar", disse Jennifer Vasquez, esposa do deportado.