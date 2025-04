Guerra comercial derruba bolsas de valores em todo o mundo

Já o índice da bolsa de valores Nasdaq, onde estão listadas as principais empresas de tecnologia americanas, teve queda de 5,8% no fechamento do pregão. A diferença para a sua última alta é de mais de 20%.

Na prática o S&P 500 sofreu uma perda no mercado de cerca de 2 trilhões de dólares (R$ 11,4 trilhões), enquanto o setor de tecnologia da Nasdaq reduziu quase 1 trilhão de dólares (R$ 5,7 trilhões) em capitalização de mercado.

O índice de ações Dow Jones também foi afetado, fechando o dia com recuo de 5,5%, e o VIX, conhecido como o "índice do medo", subiu 39%. Essa volatilidade não era vista desde outubro de 2022. No Brasil, o Ibovespa desabou 3%.

Índices europeus recuam e países discutem retaliação

Na Europa, ações de empresas do setor de mineração, energia, imóveis, produtos farmacêuticos, bancos, varejo e moda derreteram após líderes europeusalertarem sobre medidas de retaliação. O presidente francês Emmanuel Macron, por exemplo, pediu às empresas que suspendessem investimentos planejados nos EUA.

Um dos principais índices europeus que reúne 600 empresas de 17 países, o Stoxx 600, caiu 5,12% nesta sexta-feira.