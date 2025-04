Israel amplia ofensiva e agrava crise humanitária em Gaza - Retomada de ataques israelenses desde a quebra do cessar-fogo e novas "zonas de segurança" pressionam ainda mais a população do território palestino, obrigando mais de 140 mil a se deslocar nos últimos dias.Israel continua a aumentar a pressão sobre a Faixa de Gaza desde a desintegração do acordo de cessar-fogo, em março. Operações militares e a criação de "zonas de segurança" israelenses resultaram em deslocamentos em massa de civis e agravaram a crise humanitária no território.

Na quinta-feira (03/04), forças israelenses lançaram uma grande ofensiva em Rafah, cidade no sul de Gaza anteriormente considerada uma zona segura. No norte, áreas densamente povoadas como a Cidade de Gaza e o campo de refugiados de Jabalia sofreram ataques significativos na quarta, inclusive contra uma escola que abrigava deslocados e uma clínica da ONU, que resultaram em dezenas de mortes.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou um novo corredor de segurança israelense entre as cidades de Rafah e Khan Younis, no sul do enclave. "Estamos cortando a faixa, e estamos aumentando a pressão passo a passo, para que nos entreguem nossos reféns", disse Netanyahu.