Justiça chilena cassa mandato de filha de Salvador Allende no Senado - Maria Isabel Allende perdeu mandato de senadora após imbróglio envolvendo tentativa de venda da casa do seu pai para o Estado chileno, com o objetivo de transformar a residência do ex-presidente em um museu.O Tribunal Constitucional do Chile decidiu nesta quinta-feira (03/04) destituir a senadora Maria Isabel Allende Bussi de seu cargo, acatando uma denúncia apresentada por parlamentares da oposição ao governo do presidente chileno Gabriel Boric.

Ela foi acusada de ferir a Constituição ao tentar vender a histórica residência de seu pai, o falecido presidente socialista Salvador Allende, ao Estado chileno.

Maria Isabel Allende é homônima da escritora chilena-americana Isabel Allende, filha de um primo de Salvador Allende, que se exilou na Venezuela durante a ditadura no Chile.