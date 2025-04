Maioria dos alemães é a favor de retomada da energia nuclear - Alemanha encerrou operação de todas as usinas nucleares em 2023. Agora, 55% dos alemães se mostram favoráveis a uma reversão da política. Futuro governo Merz também é favorável à reativação, mas avalia viabilidade.Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (04/04) pela empresa de marketing Innofact revelou que 55% dos alemães são a favor do retorno à energia nuclear no país.

As últimas usinas nucleares em operação na Alemanha foram desligadas em abril de 2023, encerrando um ciclo de mais de seis décadas desde a inauguração do primeiro reator no país. O fim da era nuclear foi encarado como um marco do governo do chanceler federal alemão Olaf Scholz e o coroamento de décadas de ativismo ambiental contra essa forma de produção de energia.

No entanto, desde então, a retomada nuclear tem sido pauta de embates políticos, acentuados pelo aumento dos custos de energia no país. É também um dos principais pontos de atrito nas atuais negociações entre o bloco conservador CDU/CSU, de Friedrich Merz, e os social-democratas (SPD), de Scholz, para formação do novo governo federal.