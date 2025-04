Microsoft celebra 50 anos dominando o mercado e mirando na inteligência artificial

Os números falam por si: em março de 2025, a Microsoft é a terceira empresa mais valiosa do mundo, atrás da fabricante do iPhone, Apple, e da fabricante de chips, NVIDIA.

Bill Gates se tornou o cofundador mais famoso da marca e foi o homem mais rico do mundo entre 1995 e 2017, 27 anos consecutivos, segundo a revista Forbes. Já Paul Allen, que faleceu em 2018 enquanto lutava contra um câncer no sistema linfático, deixou a Microsoft em 1983, quando foi diagnosticado com câncer pela primeira vez, mas permaneceu em um cargo simbólico até os anos 2000.

O futuro está na IA

Apesar de seu imenso poder no mercado, a Microsoft se encontra no início de uma nova era definida por duas letras: IA. A empresa está investindo bilhões em pesquisa, construindo vastos data centers ao redor do mundo e desenvolvendo seus próprios chips de inteligência artificial.

A transformação é liderada pelo atual CEO Satya Nadella, que assumiu a liderança em 2014 e tomou duas decisões estratégicas que remodelaram o futuro da Microsoft.

Primeiro, ele deslocou o foco da empresa para a computação em nuvem, revolucionando seu modelo de negócios e fontes de receita. Em segundo lugar, ele posicionou a IA como o núcleo da estratégia de longo prazo da Microsoft, reconhecendo desde cedo o imenso potencial dessa tecnologia.