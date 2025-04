O que muda em operações em favelas no Rio após decisão do STF

O STF aumentou de 120 para 180 dias o prazo para que o governo do Rio implemente sistemas de câmera, gravação e GPS nas fardas dos agentes das polícias Civil e Militar. A Corte reconheceu, porém, que as corporações avançaram na instalação desses equipamentos.

Também em 180 dias, as autoridades do Rio deverão criar um programa de assistência à saúde mental dos profissionais de segurança público. Nos episódios mais críticos, o atendimento psicossocial passa a ser obrigatório.

Repercussão

O governador do Rio de Janeiro (PL), Cláudio Castro, comemorou a decisão do STF e chamou de "importantíssima" a retirada de restrições ao uso de helicópteros. "O dia a dia da atividade policial é diferente, mas não tenho dúvidas de que a decisão retirou barreiras em relação à atuação das nossas forças de segurança no combate à criminalidade", afirmou em Brasília, onde acompanhou o julgamento.

Castro era um dos principais críticos à ADPF das Favelas, a qual acusava de limitar as ações de segurança pública. No ano passado, relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com base em números da Polícia Civil, atribuiu o avanço de facções no Rio, em parte, às restrições impostas pelo STF em 2020.

Apesar disso, levantamento do Instituto Fogo Cruzado apontou que, entre os 174 tiroteios registrados na região metropolitana do Rio em março, 39% aconteceram em operações militares. A proporção é maior que a verificada em igual mês de 2024, quando 25% dos disparos se deram nessas condições.