Programa de K-Pop é cancelado após acusações de exploração infantil - Programa de talentos "Under 15", que seria exibido na TV da Coreia do Sul pretendia mostrar competição de meninas com menos de 15 anos que se vestiam, cantavam e dançavam de forma sensual.A produção do show de caça-talentos sul-coreano "Under 15" anunciou o cancelamento do programa após fortes críticas de sexualização das concorrentes, todas meninas menores de 15 anos. A reação de repúdio surgiu quando a emissora Maeil Broadcasting Network (MBN) passou a divulgar teasers da série, prevista inicialmente para estrear no fim de março.

A Crea Studio, produtora do programa, justificou a decisão em comunicado: "Após profunda consideração, decidimos que será melhor cancelar a transmissão agendada e focar em proteger as participantes e reorganizar o programa."

"Daqui pra frente, faremos o nosso melhor para produzir o programa de uma forma que garanta que a essência do show não seja danificada, enquanto nos certificamos de que a sinceridade dos participantes seja devidamente transmitida", acrescentou.