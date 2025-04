Tarifas de Trump podem levar a recessão econômica global

Problemas para os EUA

O impacto das tarifas sobre os EUA tende a ser limitado, uma vez que importações e exportações de produtos ocupam lugar secundário na economia em comparação aos serviços.

Entretanto, a importação de eletrodomésticos, roupas e eletrônicos a preços acessíveis ajudou a elevar o crescimento nos últimos anos, a níveis acima de outras economias desenvolvidas.

Economistas alertam para o aumento dos preços de uma vasta gama de produtos, desde camisetas até vinho ou celulares. Segundo a Fitch Ratings, os preços mais altos pressionarão os salários reais, pesando sobre os gastos do consumidor, enquanto os lucros mais baixos e a incerteza política atuarão como entrave para o investimento empresarial.

"É provável que o crescimento dos EUA em 2025 seja mais lento do que os 1,7% que havíamos projetado em março, devido às tarifas mais altas do que o previsto", diz uma análise da Fitch. "Esperamos que os efeitos provavelmente superem os benefícios que as empresas dos EUA possam obter com o aumento da proteção contra a concorrência estrangeira."

Algumas grandes empresas já anunciam ajustes, como a montadora Stellantis, que disse que demitiria temporariamente trabalhadores dos EUA e fecharia fábricas no Canadá e no México. Já a General Motors disse que aumentaria a produção em solo americano.