Tribunal confirma impeachment de presidente da Coreia do Sul - Em decisão unânime, Corte Constitucional referenda afastamento de Yoon Suk Yeol aprovado em dezembro pelo Parlamento após ele tentar impor lei marcial. País terá que realizar novas eleições dentro de 60 dias.O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul referendou nesta sexta-feira (04/04), por decisão unânime, o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol, deposto do cargo no final do ano passado por decisão do Parlamento após tentar impor lei marcial no país. Com isso, o país terá que realizar novas eleições dentro de 60 dias.

Yoon, 64 anos, estava afastado do cargo desde 14 de dezembro, após decretar lei marcial sob a alegação de que a oposição teria agido contra o Estado e estaria infiltrada de comunistas, sem contudo apresentar evidências. A disputa abriu a pior crise política em décadas no país.

Ao manter o impeachment de Yoon, a Corte Constitucional afirmou que a lei marcial não estava justificada por uma crise nacional, e que o político conservador violou a lei ao apelar aos militares para tentar evitar que a medida fosse suspensa pelos deputados.