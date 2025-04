A taxa que encarece produtos destinados a mulheres

Atualmente, existem dois projetos de lei sobre o assunto, um em tramitação no estado do Rio de Janeiro, e um projeto de lei para alteração do CDC com a inclusão de um artigo específico sobre o tema. "Vejo com bons olhos uma legislação a nível nacional. Traria mais segurança jurídica. Atualmente dependemos de o judiciário encaixar como prática abusiva", diz a advogada.

Dispostas a pagar mais?

Para os especialistas, a taxa rosa é um comportamento de mercado que revela aspectos culturais sobre o papel das mulheres ao longo da história. A mulher foi historicamente mais associada ao consumo de itens entendidos como supérfluos.

"Na Revolução Industrial, houve esse estímulo ao adereço, elementos de vestuário, tecidos. Para o homem, estar arrumado basta uma blusa, as mulheres têm de se produzir mais. Além disso, questões que envolvem só as mulheres, como absorventes, por exemplo, não são vistas como essenciais", analisa Barbosa.

A mulher também foi, por muito tempo, a única responsável pelas compras da casa. Com a modernização das famílias, o homem também assumiu esse papel e se tornou um novo consumidor do varejo. "Depois da crise de 1929 nos EUA, algumas empresas de varejo começaram a vender produtos para homens mais baratos no sentido de aquecer o mercado", complementa a economista.

Para Barbosa, também é interessante analisar o custo rosa de forma mais ampla: não restrita a produtos iguais, mas aplicada às pressões de consumo que impactam as mulheres. "A curva de demanda mostra que a mulher tem disposição a pagar, por exemplo, por um xampu com maior qualidade. É por que ela tem preferência por ter o cabelo impecável ou porque precisa tê-lo?"