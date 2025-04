O que levou Trump a poupar Rússia e Belarus do tarifaço

De acordo com o Departamento do Censo dos Estados Unidos, o comércio de mercadorias entre os EUA e a Rússia caiu significativamente desde o início da guerra de agressão contra a Ucrânia: de cerca de 36 bilhões de dólares em 2021 para cerca de 3,5 bilhões de dólares em 2024.

Isso é pouco, mas também não é um "nada". E, por mais baixo que seja seu valor monetário agora, as importações da Rússia são significativas para os EUA, pois também incluem produtos estratégicos, como fertilizantes e produtos químicos inorgânicos.

A ausência da Rússia na lista de Trump não pode ser explicada apenas pelas sanções e pela queda nos números de importação, porque os países com os quais os EUA compartilham volumes comerciais ainda menores estão na lista. Por exemplo, o governo dos EUA impõe tarifas de 27% sobre as importações do Cazaquistão, que tem um volume de comércio com os EUA semelhante ao da Rússia: cerca de 3,4 bilhões de dólares. O volume de comércio com a Ucrânia é ainda menor, 2,9 bilhões de dólares. No entanto, a Ucrânia está na lista de Trump – com uma tarifa punitiva de 10%.

Tarifas contra ilhas desabitadas, mas não contra Belarus

Embora a Venezuela seja um dos países sancionados na lista de tarifas de Trump, outros países que também estão sujeitos às sanções dos EUA permanecem isentos das novas medidas – incluindo Rússia, Coreia do Norte, Cuba e Belarus. "Isso parece uma leniência, que tem um caráter simbólico", diz a cientista política e especialista em estudos americanos Alexandra Filippenko.

Os EUA não publicaram nenhuma cifra sobre o volume de comércio com a Coreia do Norte, Cuba e Belarus. De acordo com as estimativas das Nações Unidas, o comércio bilateral entre os EUA e Belarus, por exemplo, chegou a várias dezenas de milhões de dólares por ano. Em 2024, por exemplo, mercadorias belarussas no valor de 21 milhões de dólares foram importadas para os EUA.