Primeira alemã no espaço retorna à Terra

A missão foi chamada de "Fram2" em homenagem a um famoso navio norueguês do século 19 que desbravou os mares gelados do Ártico e da Antártida. A tripulação partiu a bordo de uma cápsula Dragon, levada por um foguete Falcon 9 da SpaceX.

Ao longo de quatro dias, os tripulantes afirmaram terem realizado 22 experimentos de pesquisa, com foco em como o corpo humano muda na microgravidade e no crescimento de cogumelos em gravidade zero.

jps (DW, ots)