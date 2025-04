Trump ignora colapso de bolsas e defende guerra tarifária

Também anunciou controles de exportação de terras raras, incluindo o gadolínio, utilizado para a ressonância magnética, e o ítrio, usado na eletrônica.

Muitas tarifas são cumulativas. Antes de quarta-feira, Trump já havia imposto taxas de 25% sobre o aço e o alumínio e na quinta entraram em vigor outras de 25% sobre automóveis e seus componentes importados para os Estados Unidos. Com exceções para o México e Canadá por serem parceiros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC).

Queda recorde nas bolsas

Nos EUA, Wall Street viu seus principais indíces caírem mais de 5%. Um dos principais termômetros da economia americana, o S&P 500, que representa o valor de mercado das 500 maiores empresas de capital aberto do país, despencou 6%.

Já o índice da bolsa de valores Nasdaq, onde estão listadas as principais empresas de tecnologia americanas, teve queda de 5,8% no fechamento do pregão. A diferença para a sua última alta é de mais de 20%.

Na prática o S&P 500 sofreu uma perda no mercado de cerca de 2 trilhões de dólares (R$ 11,4 trilhões), enquanto o setor de tecnologia da Nasdaq reduziu quase 1 trilhão de dólares (R$ 5,7 trilhões) em capitalização de mercado.