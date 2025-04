Vídeo contradiz versão de Israel sobre morte de paramédicos

Segundo o chefe da UNOCHA para a Palestina, Jonathan Whittall, cinco ambulâncias, além de um veículo da ONU e um caminhão dos bombeiros, foram "esmagados" e "descartados". Alguns dos corpos foram encontrados com as mãos ou pernas amarradas e com ferimentos de bala na cabeça e no peito, de acordo com duas testemunhas.

Israel diz que examinará imagens

Na última quarta-feira, o Exército israelense admitiu que cobriu os corpos dos 15 paramédicos e socorristas "com panos e terra", alegando que fez isso por acreditar que o resgate levaria tempo.

Após as mortes se tornarem públicas, Israel passou a insistir que havia "terroristas" nos veículos e que nove supostos terroristas teriam sido mortos, embora até agora tenha identificado apenas um, cujo nome não consta nas listas das vítimas publicadas pelo Crescente Vermelho e pela Defesa Civil de Gaza.

O Exército israelense ainda afirmou que seus soldados "não atacaram aleatoriamente" nenhuma ambulância. Um porta-voz militar, o tenente-coronel Nadav Shoshani, disse também que as tropas abriram fogo contra veículos que não tinham autorização prévia das autoridades israelenses e que estavam com as luzes apagadas.

Mas as imagens de vídeo parecem contradizer as alegações dos militares israelenses, pois mostram ambulâncias viajando com faróis e luzes de emergência claramente acesas.