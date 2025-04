Brasileiro-palestino morreu após passar fome em prisão de Israel

Eles suspeitaram que a doença foi causada água suja, além de queijo e iogurte que os guardas da prisão traziam pela manhã e que ficavam sem refrigeração enquanto os detentos estavam jejuando no mês sagrado muçulmano do Ramadã, disse o advogado.

Saúde fragilizada

De acordo com o relatório do do médico Solomon, a autópsia mostrou que Ahmed provavelmente sofria de inflamação do intestino grosso, uma condição conhecida como colite, que pode causar diarreia frequente e, em alguns casos, contribuir para a morte.

Mas os especialistas médicos disseram que a colite normalmente não causa a morte em pacientes jovens e provavelmente foi exacerbada pela desnutrição grave.

"Ele sofreu de inanição que levou à desnutrição grave e, em combinação com a colite não tratada que causou desidratação e distúrbios nos níveis de eletrólitos em seu sangue, o que pode causar anormalidades cardíacas e morte”, disse a médica Lina Qasem Hassan, chefe do do conselho da Physicians for Human Rights Israel, que analisou o relatório a pedido da AP.

Ela disse que as descobertas indicam negligência médica, exacerbada pela incapacidade de Ahmad de combater doenças ou infecções devido ao fato de estar desnutrido e com a saúde fragilizada.