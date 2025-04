Crise política da Sérvia sem fim à vista

Governo tenta contrabalancear protestos

Klacar acredita que o governo concluirá essa fase com a nomeação de um novo gabinete, após a renúncia do primeiro-ministro Milos Vucevic em 28 de janeiro.

As consultas para a formação do novo governo já começaram, e a presidente do Parlamento, Ana Brnabic, anunciou que, se não houver acordo até 18 de abril, novas eleições serão convocadas para o início de junho.

Enquanto isso, o presidente Aleksandar Vucic jogou mais uma vez a cartada de agitar sua base política com a formação de uma versão repaginada do seu "Movimento Popular pelo Estado".

"É hora de canalizar a grande força de nosso povo e unir toda a sabedoria e patriotismo de nossos cidadãos para que possamos moldar o futuro que todos queremos", disse Vucic no Instagram após uma reunião sobre a formação do novo movimento.

O movimento será lançado oficialmente em Belgrado de 11 a 13 de abril. De acordo com Brnabic, o evento terá uma atmosfera de festival e contará com comida, bebida, apresentações culturais e uma mostra do potencial turístico da Sérvia.