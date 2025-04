Dezenas de milhares vão às ruas em contra Trump nos EUA

Uma grande faixa com os dizeres "Tire suas mãos" foi estendida a algumas quadras da Casa Branca. Os manifestantes carregavam cartazes com slogans como "Não é o meu presidente!", "O fascismo chegou", "Pare o mal" e "Tire suas mãos da nossa Previdência Social".

Jane Ellen Saums, 66 anos, disse estar aterrorizada com a campanha de Trump para tornar a administração federal mais precária nas mãos do bilionário Elon Musk. "É extremamente perturbador ver o que está acontecendo com nosso governo, (...) tudo está sendo totalmente atropelado, tudo, desde o meio ambiente até os direitos pessoais", reclamou a trabalhadora do setor imobiliário.

Mais de 1,2 cidades nos EUA e capitais europeias

Em um momento de crescente ressentimento global contra o presidente republicano, também ocorreram manifestações em capitais europeias como Paris, Berlim, Roma e Londres.

As manifestações foram convocadas em mais de 1,2 mil cidades e povoados dos EUA por uma coalizão de mais de 150 grupos, incluindo organizações de direitos civis, sindicados defensores dos direitos LGBTQ+ sob o slogan "Hands Off" (Tire as mãos).

Os organizadores da manifestação em Washington previram que cerca de 20 mil pessoas compareceriam, mas na tarde de sábado disseram que muitos mais estiveram presentes.