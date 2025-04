Le Pen participa de comício após condenação e ataca Justiça

"Não foi uma decisão judicial, foi uma decisão política", declarou a líder do partido Reunião Nacional (RN), sob os aplausos de membros da legenda e apoiadores. De acordo com a polícia, 8.000 pessoas eram esperadas no comício da RN em Paris.

Le Pen ainda afirmou que, com essa condenação, os direitos civis estão em risco na França e chegou a citar Martin Luther King, pastor afro-americano e ativista que foi assassinado em 1968 por um segregacionista branco.

"Nossa luta será pacífica, uma luta democrática. Tomemos como exemplo Martin Luther King, que defendeu os direitos civis, os mesmos que estão sendo questionados na França hoje", declarou.

Além de King, Le Pen também se comparou a Alexei Navalny, o dissidente russo que morreu em uma prisão no Ártico em 2024 após ser detido pelo regime de Vladimir Putin.

A líder do RN, condenada por ser a principal responsável pelo desvio de 4,1 milhões de euros do Parlamento Europeu em benefício do partido, insistiu que "sofreu um processo político" e criticou a "brutalidade" da União Europeia (UE) e a parcialidade do Ministério Público da França.

"Tive que ser eliminada da vida política, e sem possibilidade de apelação", reclamou Le Pen, referindo-se à execução imediata de sua proibição de exercer cargos públicos por cinco anos, que ela espera ver reduzida em um recurso que será decidido em 2026, antes das eleições de 2027, para as quais, segundo as pesquisas, ela é a favorita.