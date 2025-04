Papa aparece pela primeira vez desde que voltou ao Vaticano

"Bom domingo a todos, muito obrigado", disse Francisco aos fiéis, antes de percorrer parte da praça, distribuindo bênçãos.

"Viva o papa!"

Os fiéis o saudaram com emoção, aplausos e gritos de "Viva o papa!"

Depois, uma mulher leu uma mensagem em seu nome, na qual saudou "com carinho" todos os que participaram da missa do Jubileu dos Enfermos e agradeceu "do fundo do coração" pelas orações por sua saúde.

Cercado por uma massa de smartphones e câmeras, sua voz era frágil, porém mais audível do que quando deixou a clínica Gemelli em 23 de março.

o entanto, o jesuíta passou a manhã de domingo abençoando as massas reunidas na praça ensolarada, em um sinal encorajador para sua saúde duas semanas antes de os cristãos de todo o mundo celebrarem a Páscoa.