[Coluna] Novo Plano Nacional de Educação é ousado - talvez até demais - O novo PNE, em trânsito na Câmara, tem quase três vezes mais metas do que o anterior. Será necessário mais do que apenas boas intenções para que elas sejam todas cumpridas.Na última sexta-feira (04/04) foi criada na Câmara dos Deputados uma comissão especial focada exclusivamente em analisar o novo Plano Nacional de Educação (PNE). A presidência ficará sob a responsabilidade da deputada Tábata Amaral (PSB-SP), famosa por sua atuação ativa com pautas de educação, e a relatoria do colegiado, com o deputado Moses Rodrigues (União-CE).

O plano anterior é de 2014 e era para ter terminado em 2024, mas foi prorrogado para o final deste ano. A ideia é que o novo PNE comece a valer em 2026.

Muito mais ousado