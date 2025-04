Gaza não recebe ajuda há um mês sob bloqueio de Israel - Agências da ONU alertam para situação crítica no território após fim do cessar-fogo; desde março, população não recebe suprimentos e 400 mil tiveram de se deslocar.Em uma declaração conjunta divulgada nesta segunda-feira (07/04), os chefes de seis organizações da ONU, incluindo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), pediram que líderes mundiais tomem medidas para proteger os palestinos na Faixa de Gaza, submetidos a um bloqueio total de suprimentos desde o início de março.

"Com o endurecimento do bloqueio israelense sobre Gaza entrando em seu segundo mês, fazemos um apelo aos líderes mundiais para que ajam — com firmeza, urgência e determinação — a fim de garantir o respeito aos princípios básicos do Direito Internacional Humanitário", diz o comunicado.

Eles destacaram que, em um mês, nenhum suprimento entrou em Gaza. O Programa Mundial de Alimentos (WFP, na sigla em inglês) foi obrigado a fechar 25 padarias devido à falta de farinha e gás para cozinhar.