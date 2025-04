Por que Gaza é um local mortal para jornalistas

Carlos Martinez, diretor de programa do CPJ, condenou veementemente os ataques de 24 de março: "Esse pesadelo em Gaza tem que acabar", disse em comunicado. "A comunidade internacional deve agir rápido para garantir que jornalistas sejam mantidos em segurança e responsabilizar Israel pelas mortes de Hossam Shabat e Mohammed Mansour, cujos assassinatos podem ter sido direcionados. Jornalistas são civis, e é ilegal atacá-los em uma zona de guerra."

O CPJ pediu ainda uma investigação para verificar se os ataques das IDF contra os jornalistas foram deliberados. De acordo com um relatório divulgado em fevereiro pela organização sem fins lucrativos, houve pelo menos 13 casos em Gaza e no Líbano onde jornalistas foram "deliberadamente alvejados" pelas forças israelenses, com outros casos suspeitos sob investigação.

Na época, as IDF rejeitaram as acusações do CPJ em uma declaração à DW, dizendo que "nunca visaram e nunca visarão jornalistas deliberadamente". As forças armadas israelenses afirmaram ainda que "não alvejam civis, incluindo organizações de mídia e jornalistas como tais".

Vários grupos de liberdade de imprensa questionaram a rotulação de jornalistas como "terroristas" e a implicação que isso tem para a segurança dos mesmos.

"Em muitos países, há jornalistas que operam como porta-vozes de autoridades, oposição política ou, em alguns casos, grupos militantes", disse a presidente-executiva do CPJ, Jodie Ginsburg, à DW no final de janeiro de 2025, antes da última ofensiva. "A menos que estejam envolvidos em incitação direta à violência ou sejam realmente parte de atividade militante, isso não os torna alvos para matar."

Proibição de jornalistas estrangeiros continua