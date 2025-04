Risco de recessão global ganha força com tarifaço americano

O que as tarifas significam para o crescimento da China?

As tarifas de Trump podem prejudicar a economia chinesa, interrompendo as atividades de exportação e causando uma volatilidade substancial no mercado.

Espera-se que Pequim implemente medidas monetárias e fiscais internas para compensar as barreiras tarifárias. Em uma publicação, o jornal porta-voz do Partido Comunista buscou assegurar os leitores chineses de que "o céu não cairá [...] mesmo que as tarifas dos EUA tenham impacto".

Na segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China chamou a política americana de "bullying econômico" e diz ser "inconsistente com as regras do comércio internacional". O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, Lin Jian, se recusou a dizer se o presidente chinês, Xi Jinping, buscaria negociar bilateralmente com a Casa Branca para resolver a guerra comercial.

Trump descartou a possibilidade de um acordo com a China até que o déficit comercial dos EUA seja equalizado.

O Goldman Sachs disse em um relatório publicado neste domingo que havia planejado atualizar sua previsão de crescimento para a China antes do anúncio das tarifas de Trump, mas que agora prevê uma redução do crescimento do PIB chinês em pelo menos 0,7% este ano.