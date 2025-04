Tarifas de Trump: Mercados entram em colapso em meio a guerra comercial

O preço das commodities também foi afetado. As preocupações com a demanda derrubou o custo do petróleo em mais de 3% nesta segunda-feira, além de uma baixa de 7% registrada na sexta-feira.

O impacto é duplo para produtores de petróleo do Oriente Médio. Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos passam a enfrentar tarifas de 10%. Já os produtos do Iraque e Síria passarão a custar 39% e 41% a mais para entrar nos EUA.

O cobre – um componente vital para o armazenamento de energia, veículos elétricos, painéis solares e turbinas eólicas – também ampliou as perdas.

Quedas afetam Europa

Trump estabeleceu tarifas a 20% para produtos europeus, medida que entra em vigor nesta quarta-feira. O Reino Unido e outros países já foram atingidos por tarifas de 10% no sábado.

Com isso, os mercados acionários europeus também despencaram no início do pregão desta segunda-feira, com Frankfurt, na Alemanha, caindo até 10%.