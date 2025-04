TikTok enfrenta contagem regressiva decisiva nos EUA - Trump voltou a estender prazo para venda da rede social. Segundo o presidente, quatro grupos têm interesse em adquirir aplicativo chinês, mas tarifas bloquearam negociação.O TikTok já deveria ter sido banido nos Estados Unidos, de acordo com a lei americana. No ano passado, a Casa Branca exigiu que as operações do aplicativo no país fossem vendidas a um comprador não chinês, mas a administração de Donald Trump vem trabalhando para ampliar o prazo da proibição e fechar um acordo para a venda das operações da empresa nos EUA.

O veto à plataforma foi aprovado pelo Congresso americano diante de temores de que o aplicativo seja instrumentalizado politicamente por Pequim.

Na sexta-feira passada, Trump estendeu pela segunda vez o prazo para o TikTok encontrar um comprador, dando mais 75 dias. No entanto, a guerra tarifária aberta pelo presidente americano bloqueou as negociações e travou o acordo.